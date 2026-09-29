SARONNO – Una lunga serie di scie scure sulla pavimentazione, sabbia sparsa in alcuni punti per assorbire il liquido e tanti passanti incuriositi e sorpresi. È lo scenario che si è presentato questa mattina in una vasta porzione del centro pedonale di Saronno, come documentano le immagini della fotogallery.

Le tracce di olio interessano infatti diverse delle principali vie e piazze della zona a traffico limitato. Sono visibili dal sagrato della chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e in piazza Libertà, proseguendo poi lungo corso Italia.

Ma il fenomeno non si limita a questa zona: scie e chiazze sono comparse anche in piazza Avis, piazza De Gasperi e piazza La Malfa. In alcuni tratti è stata gettata della sabbia sul liquido oleoso, mentre in altri le tracce sono rimaste ben evidenti sulla pavimentazione.

La situazione non è naturalmente passata inosservata, considerando anche l’estensione dell’area interessata.

Già ieri mattina si era verificato un episodio simile, quando un mezzo della nettezza urbana aveva avuto un problema tecnico con conseguente perdita d’olio, ma in quel caso il fenomeno era rimasto molto più circoscritto.

Resta dunque da chiarire l’origine delle scie apparse oggi in numerosi punti del centro. La polizia locale sta svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Nella fotogallery, le condizioni delle vie e delle piazze del centro questa mattina.

29092026