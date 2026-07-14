SARONNO – Una Dacia ribaltata, un’auto gravemente danneggiata e l’intervento di soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri. Sono le immagini dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 luglio all’incrocio tra via Pola e via Padre Reina. Secondo una prima ricostruzione, la Dacia sarebbe stata urtata da una Volkswagen Golf che non avrebbe rispettato la precedenza, finendo poi per ribaltarsi e terminare la corsa contro un’auto in sosta. La conducente del suv è stata soccorsa, sempre cosciente, per un colpo alla testa. Il conducente dell’altra vettura si sarebbe invece allontanato dopo lo schianto e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per identificarlo. L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza dell’incrocio, da tempo indicato dai residenti come uno dei punti più critici del quartiere per la scarsa visibilità, la segnaletica ritenuta insufficiente e i frequenti episodi di guida contromano.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

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