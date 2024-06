SARONNO – CARONNO PERTUSELLA Sono da diversi mesi ormai che il torrente Lura e il parco omonimo sono al centro dall’attività degli ragazzi scout del Clan Fuoco del gruppo Agesci di Saronno.

Tutto è iniziato a marzo anche perchè i ragazzi si sono, per prima cosa, voluti documentare: “Ci siamo accorti che era una realtà molto vicina a noi ma al contempo era davvero poco considerata e conosciuta. Così abbiamo raccolto informazioni anche con esperti, a partire dai gestori dal parco Lura con tante domande su situazione ecologica del torrente dalla pulizia all’inquinamento”.

Una curiosità culminata in un’azione concreta visto che gli scout per due domeniche a giugno sono andati a pulire dai rifiuti il Lura. La zona scelta è stato un tratto del torrente nel territorio comunale di Caronno Pertusella. Un intervento che ha prodotto ottimi risultati basti dire che sono state rimosse biciclette e persino pezzi di cucine. ma non è finita così.

Ci sarà anche un’azione per la città con un Qr code e un’iniziativa di sensibilizzazione per la città.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?