SARONNO – Ieri pomeriggio, giovedì 18 ottobre, si è tenuto un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale con gli studenti della scuola Rodari per fare il punto sul cantiere.

“È stato un momento di festa – spiega l’assessore Pozzoli – abbiamo ritrovato questi bambini dopo che, alla fine dell’anno scolastico, li avevamo salutati e ringraziati per la loro partecipazione alla progettazione di questa nuova scuola. Avevamo regalato loro un mattoncino colorato, quindi è bello ritrovarli ora che già si vede come sta prendendo forma la scuola”.

Come procedono i lavori: “Il cantiere sta avanzando bene. Ovviamente, il meteo influisce sulle lavorazioni, ma i progressi sono evidenti: hanno già iniziato a gettare il cemento, quindi si vedono i pilastri e i muri della zona mensa. Il prossimo step sarà la zona palestra, poi si passerà alla costruzione del soffitto”.

In sintesi, per l’assessore ai lavori pubblici, Francesca Pozzoli, il bilancio è positivo: “Siamo soddisfatti dal punto di vista dell’impresa. Il cantiere sta procedendo bene. Abbiamo sfruttato l’estate per completare le lavorazioni più invasive, quelle più rumorose e polverose, che avrebbero creato disagi ai bambini a scuola. Abbiamo anche adattato tutto in modo che, all’inizio dell’anno scolastico, la vecchia scuola Rodari fosse pienamente funzionante e autonoma, mentre il cantiere fosse pronto e attivo. Direi che sono soddisfatta di questo progetto, che è il più importante in città, non solo perché è una scuola innovativa, ma anche perché sarà a disposizione dell’intero quartiere. Siamo anche soddisfatti del riconoscimento che abbiamo ricevuto dalla Regione e dal Gse, con il rilascio del conto termico, che dimostra la buona qualità del progetto”.

L’assessore Pozzoli ha inoltre sottolineato la volontà di continuare la collaborazione con la scuola, sia con le insegnanti per quanto riguarda le esigenze educative, sia con i piccoli studenti.

