SARONNO – Una serata di musica e partecipazione al teatro Giuditta Pasta di via I maggio, dove sabato 24 ottobre si è tenuto il concerto organizzato dal Corpo Musicale Cittadino di Saronno in occasione della Festa del Trasporto. Un appuntamento che ha richiamato un folto pubblico, offrendo l’occasione di ascoltare insieme la banda cittadina e due formazioni corali.

Sul palco si sono alternati il Corpo musicale cittadino di Saronno, diretto da Franco Cartanese, il Coro del Corpo Musicale Cittadino, sotto la direzione di Demetra Fogazza, e il Coro dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci, diretto da Maria Chiara Casiraghi. La partecipazione degli studenti ha rappresentato uno dei momenti significativi della serata, creando un incontro tra generazioni unite dalla passione per la musica.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che attraverso i social hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno riempito la sala del teatro, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle formazioni musicali e corali che hanno condiviso il palco.

Il concerto ha rappresentato un nuovo momento di incontro per la comunità saronnese, nel segno di una tradizione musicale profondamente radicata in città.

04112026