SARONNO – Una sessantina di attivisti si è ritrovata nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio, in piazza Libertà per il flashmob organizzato dopo il blocco della Freedom Flotilla, la missione civile internazionale diretta verso Gaza.

I partecipanti hanno formato una lunga catena umana davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, esponendo bandiere palestinesi, striscioni e cartelli con la scritta “Global Sumud Flotilla”. Alcuni manifestanti tenevano in mano fogli con lettere che componevano la frase “Global Sumud Flotilla”, mentre al centro del presidio sono stati sistemati simboli della pace e bandiere arcobaleno.

Presenti anche striscioni contro il genocidio e contro l’economia di guerra. Durante il presidio non sono mancati momenti di silenzio e interventi al megafono per richiamare l’attenzione sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e sulla richiesta di cessate il fuoco.

L’iniziativa si è svolta in forma statica nel cuore della città e ha attirato l’attenzione dei passanti. Alcuni partecipanti hanno sventolato grandi bandiere palestinesi ai lati della piazza mentre altri hanno distribuito materiale informativo.

Il presidio rientra nelle mobilitazioni organizzate anche nelle ultime settimane a Saronno da gruppi e associazioni che chiedono la fine del conflitto e maggiori tutele per la popolazione civile palestinese.

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