SARONNO – Un pomeriggio di sole, risate e piccole grandi corse: la Baby Staffetta del Gap Saronno ha regalato anche quest’anno un concentrato di emozioni e vitalità. Sabato 7 giugno, allo stadio comunale, sono stati sessanta i bambini tra i 4 e i 12 anni a mettersi in gioco, partecipando all’ottava edizione dell’iniziativa che il Gap dedica ai più piccoli per avvicinarli in modo gioioso all’atletica leggera.

Tra applausi, incitamenti e tanto entusiasmo, i giovani atleti si sono sfidati in pista in una gara dove il divertimento ha vinto su tutto. Al termine delle prove, l’immancabile merenda ha chiuso l’evento con un momento conviviale molto apprezzato da famiglie e partecipanti.

Organizzata dal Gap Saronno, società storica che proprio quest’anno celebra i quarant’anni di attività, la Baby Staffetta è parte del più ampio calendario sportivo che comprende anche la “24 per un’ora”. L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Saronno.

📸 Nella fotogallery firmata da Tommaso Rosso, tutta l’energia, i colori e la spontaneità di una giornata speciale per i piccoli protagonisti dello sport.

