SARONNO – Si chiude con grande soddisfazione la quinta edizione di Giorni diversi, Festival della Poesia di Saronno: otto giorni di incontri con le autrici e gli autori, letture pubbliche, performance, danza, musica, teatro e mostre, portando la poesia nelle sale e per le strade della città. Un programma variegato e rivolto a tutti, anche a chi abitualmente non frequenta la poesia, che è riuscito a coinvolgere un pubblico di appassionati e curiosi: quest’anno le presenze sono state intorno alle 1500, cui si aggiungono i circa 1000 piccoli poeti delle scuole primarie, per un totale di 22 eventi in diversi luoghi della città.

Il filo conduttore è stato “la metamorfosi”: non solo il mutare costante del mondo esterno, ma anche la dimensione umanissima della crescita interiore come capacità trasformativa, perché la poesia è uno strumento potente che sa penetrare nel cuore di ognuno di noi e dare un contorno e una voce alle nostre emozioni.

“Il bilancio di questa settimana è stato più che positivo, sia in termini quantitativi che qualitativi. La partecipazione è aumentata rispetto agli anni precedenti, così come le emozioni profonde provate durante gli appuntamenti del festival. Le persone iniziano ad affezionarsi alla poesia, e questo ci riempie di gioia e soddisfazione. Anche quest’anno desideriamo sottolineare il ruolo della grande rete che si è creata nella fase organizzativa e che ha permesso di progettare un festival sempre più in crescita e sempre più importante nel panorama delle iniziative sulla scrittura poetica”, ha dichiarato Graziella Buzzi, parte della squadra che organizza il festival.

Grazie alla collaborazione con i commercianti e il Duc di Saronno: molte vetrine dei negozi della città sono state decorate dalla calligrafa Valentina Doati che ha riportato i versi di alcuni poeti presenti al festival.

Gli alunni delle scuole primarie di Saronno, Rodari, Militi, Pizzigoni, Chiesa e Vittorino da Feltre hanno scritto poesie e disegnato sul tema proposto e i loro lavori sono apparsi sulle cancellate delle scuole, negli uffici comunali, nelle vetrine dei negozi.

Alcuni insegnanti della scuola media Bascapè, hanno promosso la poesia indicendo il concorso “Penso scrivo sento. Divento. Metamorfosi in corso”. Gli allievi vincitori sono stati premiati durante il festival mercoledì 18 marzo in Sala Nevera, con una bella festa collettiva tra allievi poeti e i loro genitori e amici.

Per le Scuole medie e superiori, il liceo Legnani ha indetto la quinta edizione del concorso di poesia “Tra le righe” e la sera di domenica 22 marzo si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti al Nuovo Cinema Prealpi, al termine dell’apprezzatissimo reading musicale “L’Odissea: il più bel romanzo del mondo” di Nicola Gardini.

Anche quest’anno, il poetry Slam (la sfida di poesie e poeti) ha emozionato il pubblico dell’Auditorium Aldo Moro, che domenica 15 marzo ha premiato la performance di Costanza Gaia.

Il museo della Ceramica Gianetti ha rinnovato la sua partecipazione attiva al festival ospitando presentazioni e performance teatrali legate al tema della metamorfosi, oltre all’allestimento del percorso letterario poetico Metamorfosi (alla scoperta dei miti e dei cambiamenti avvenuti nella ceramica nel XVIII secolo). Il percorso rimarrà allestito fino al 30 aprile.

Giorni diVersi è organizzato dalla Pro Loco della città di Saronno con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale (assessorato e ufficio cultura del comune di Saronno).

Grazie a Unitre Saronno, Helianto, associazione culturale 21zero47, L’Isola che non c’è, Danzarte studio, Pav Academy, museo della Ceramica Gianetti, slam Lab Autogestito, Lips Lega italiana poetry slam, scuola media Bascapè, liceo classico Legnani, La casa della Poesia di Milano, che hanno partecipato attivamente all’organizzazione del festival.

L’organizzazione è grata anche alle librerie Libraccio e Mondadori Saronno e ringrazia i media partner della manifestazione, Radiorizzonti Inblu e Il Saronno.it.

Infine, grazie a tutti gli ospiti e ai volontari che hanno reso possibile questa edizione, e grazie al pubblico che ha partecipato.

L’appuntamento è per il 2027, con una nuova edizione di Giorni diVersi, ma prima ancora con “La domenica di Giorni diVersi”, gli incontri domenicali per portare la poesia nei luoghi della città anche durante l’anno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09