SARONNO – Lunedì 28 ottobre si è concluso l’Ottobre Rosa (il mese dedicato alla prevenzione di Asst Valle Olona) con l’evento “Viaggio nel mondo femminile: dalla prevenzione alla cura”. La serata ha offerto un’importante occasione di confronto su temi cruciali come la prevenzione e la cura, esplorando anche l’aspetto emotivo legato a questi percorsi.

In un contesto storico segnato da sfide come il post-pandemia e le incertezze globali, il prendersi cura di sé è diventato essenziale. La serata ha sottolineato che la prevenzione non è solo un atto medico, ma un investimento per il futuro e una forma d’amore verso se stessi.

Un parterre di esperti ha guidato i partecipanti attraverso diverse prospettive: il dottor Giuseppe Di Lucca ha parlato delle nuove frontiere dell’oncologia di genere, mentre la dottoressa Alessia Liguori ha discusso l’importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione. Le psiconcologhe Marconi e Bricchi hanno affrontato le emozioni legate alla prevenzione, mentre il dottor Daniele Nassiacos ha illustrato la protezione del cuore nei pazienti oncologici.

La serata si è svolta in un’atmosfera informale, con interventi brevi seguiti da domande dal pubblico. Al termine, la dottoressa Marconi ha invitato i partecipanti a portare con sé un simbolo della serata, incoraggiandoli a continuare il percorso verso il benessere e la prevenzione. L’evento ha rappresentato un passo significativo verso una maggiore consapevolezza dell’importanza della salute femminile e della cura personale.

(foto dell’evento)

