SARONNO – Una piazza gremita, un silenzio profondo e commosso, e tanti piccoli vestitini stesi a terra, simboli di vite spezzate troppo presto. Si è svolta sabato 21 giugno in piazza Libertà una toccante iniziativa in memoria dei 20.000 bambini uccisi a Gaza dall’inizio del conflitto. Un evento intenso, carico di significato, che ha richiamato numerosi cittadini e cittadine mossi dal desiderio di partecipare, riflettere e non restare indifferenti.

Dalle 10 alle 18, la piazza si è trasformata in uno spazio di memoria e consapevolezza. Chiunque ha potuto portare un vestitino da casa o ritirarne uno sul posto, per poi posarlo a terra in un gesto semplice ma potente. Durante questi momenti, si è creato un silenzio toccante, quasi sacro, che ha avvolto tutti i presenti in una profonda emozione condivisa.

All’iniziativa hanno partecipato anche il prevosto don Giuseppe Marinoni e la sindaca Ilaria Pagani, che con la loro presenza hanno sottolineato il valore civile e umano dell’evento. L’iniziativa ha voluto lanciare un messaggio forte: non dimenticare, continuare a guardare, restare umani.

(foto dell’evento)

