SARONNO – Il centro cittadino cambia volto in vista delle festività natalizie. Sono ormai comparse nelle principali vie dello shopping le luminarie che accompagneranno i saronnesi nelle prossime settimane, con un allestimento che punta su grandi stelle a cinque punte e festoni sospesi sopra le strade. Da corso Italia a via Padre Monti, passando per piazza Portici e via Caduti Saronnesi, le decorazioni sono state sistemate in diversi punti del centro storico, dando già un’impronta natalizia alle vie cittadine, anche se per il momento le luci non sono ancora accese.

Chi passeggia in centro può dunque già osservare le nuove installazioni, che nelle prossime settimane contribuiranno a creare l’atmosfera delle feste. L’attesa è soprattutto per l’accensione, quando stelle e festoni potranno mostrare il loro effetto luminoso.

Nella fotogallery una panoramica degli allestimenti già posizionati, tra scorci delle vie del centro e dettagli delle decorazioni che annunciano l’avvicinarsi del Natale a Saronno.

08112026