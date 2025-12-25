SARONNO – Un momento semplice ma molto partecipato, fatto di auguri, tè caldo e voglia di stare insieme. Anche quest’anno l’iniziativa “Scambio di auguri con… tè” ha richiamato numerosi saronnesi in piazza Libertà, trasformando la serata del 23 dicembre in un’occasione di incontro e condivisione sotto l’albero di Natale.

L’appuntamento, promosso dal gruppo Sei di Saronno se, è ormai una tradizione che dal 2013 accompagna le festività natalizie in città. Dalle 21 in poi, cittadini di diverse età si sono ritrovati nel cuore del centro storico per scambiarsi auguri informali, sorseggiando una bevanda calda e condividendo qualche parola in un clima disteso e conviviale.

A testimoniare il valore dell’iniziativa anche la presenza della sindaca Ilaria Pagani, che si è fermata in piazza per salutare i partecipanti e partecipare al brindisi collettivo. Un gesto apprezzato dai presenti, che hanno colto l’occasione per una foto di gruppo e per un confronto diretto, senza formalità.

L’iniziativa ha confermato il suo spirito originario: nessun palco, nessun discorso ufficiale, ma la scelta di puntare su relazioni semplici e su un rito condiviso che, anno dopo anno, continua a coinvolgere la comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7Yeauguri ZygM09