SARONNO – Profumi, colori e musica della Sicilia riempiono il centro: la “Festa siciliana” anima la città con street food, tradizioni e incontri tra comunità, fino a domenica 19 aprile.

L’evento porta in piazza bancarelle di prodotti tipici, specialità gastronomiche e artigianato. Tra i protagonisti anche un artigiano coltellinaio di San Fratello, che mostra dal vivo la lavorazione dei coltelli siciliani, richiamando curiosi e appassionati. Le vie del centro e piazza Libertà si riempiono di visitatori, tra stand decorati e bandiere che creano un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il programma prevede momenti per tutte le età. Nel pomeriggio di oggi è attesa la sfilata con gruppo folkloristico siciliano, mentre domenica 19 aprile alle 11.30, alla sala del Bovindo di Villa Gianetti in via Roma 20, è in programma una mostra fotografica con video racconto dedicato ai viaggi tra Saronno e San Fratello. Nel pomeriggio, alle 16.30, un nuovo momento di incontro aperto al pubblico.

La manifestazione è anche occasione per rafforzare il legame tra le due comunità. Durante le festività di Pasqua una delegazione di Saronno, con la sindaca Ilaria Pagani, ha partecipato alle iniziative a San Fratello, confermando un rapporto costruito negli anni tra scambi culturali e momenti condivisi.

Proprio questo legame sarà al centro dell’incontro previsto domenica mattina a Villa Gianetti, con la presenza dei rappresentanti istituzionali delle due città e la proiezione di un video che ripercorre i momenti più significativi dei meeting dal 2008 a oggi. Un appuntamento che unisce sapori, cultura e relazioni, trasformando per tre giorni Saronno in una piccola finestra sulla Sicilia.

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