SARONNO – Il percorso di educazione stradale e civica promosso dal comando di polizia locale di Saronno ha vissuto lo scorso fine settimana un momento di grandissimo coinvolgimento. La sede del palazzo comunale in piazza della Repubblica si è trasformata nel palcoscenico ideale per l’inaugurazione della mostra legata al progetto educativo sperimentale “La classe adotta un vigile“, un’iniziativa che ha saputo unire istituzioni, scuole e famiglie in un comune obiettivo di sensibilizzazione.

Al centro della mattinata è andato in scena un divertente spettacolo che ha catturato l’attenzione dei più piccoli, ispirato alle avventure letterarie del volume “Il gatto vigile“. Il momento centrale dell’evento ha visto come assoluta protagonista Alice Mantegazza, autrice del libro, la quale ha saputo raccontare e far vivere la storia ai bambini presenti. Accanto a lei sul palco, un ruolo fondamentale nella perfetta riuscita e nel coordinamento delle diverse attività è stato ricoperto dalla dipendente comunale Barbara Milletich. L’esposizione, allestita con cura negli spazi municipali, raccoglie i tantissimi e colorati disegni realizzati dagli alunni durante gli incontri formativi tenutisi nel corso dell’anno in tutte le scuole dell’infanzia e nelle primarie cittadine, testimoniando l’entusiasmo con cui i giovanissimi hanno interiorizzato le prime e fondamentali regole della strada.

Questo importante appuntamento in municipio rappresenta in realtà il coronamento di un fine settimana interamente dedicato alla cultura della sicurezza e della prevenzione sul territorio saronnese. Nei giorni precedenti, infatti, il parco Salvo d’Acquisto aveva già ospitato l’iniziativa gemella rivolta alle scuole primarie dal titolo “Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta“, caratterizzata da un partecipato itinerario ciclabile coordinato insieme all’associazione della polizia urbana Apollos, a Fiab e a Pedale Saronnese. La mobilitazione cittadina ha infine toccato anche la centralissima piazza Libertà, dove ha preso vita un analogo evento di piazza supportato dai gruppi Lions cittadini, che ha visto operare in sinergia la stessa polizia locale, i carabinieri, la Croce Rossa Italiana, la protezione civile e i vigili del fuoco, a dimostrazione di una comunità unita nel trasmettere alle nuove generazioni il valore della legalità e della protezione reciproca.

(foto dell’evento)

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