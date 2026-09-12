SARONNO – La sindaca Ilaria Pagani a Challans per la 72esima Foire des Minées, uno degli appuntamenti più importanti della città francese gemellata con Saronno. La prima cittadina ha partecipato all’inaugurazione della manifestazione insieme agli amministratori locali e allo skipper Manuel Cousin, protagonista di due edizioni della Vendée Globe.

La Foire des Minées, quest’anno dedicata all’Alsazia, alla sua musica, alle danze e alla gastronomia, ha riunito 390 espositori e un ricco programma di iniziative. Tra gli appuntamenti anche il concorso agricolo con 73 mucche normanne, la presentazione di un allevamento di alpaca, spettacoli itineranti, musica e acrobazie.

Per Pagani si tratta di un ritorno a Challans, dove era già stata lo scorso anno. “Sono già stata a Challans lo scorso anno come sindaca di Saronno per un’altra occasione, ma è con grande emozione che scopro questa fiera. Approfitterò del mio soggiorno per visitarla tutta” ha spiegato durante l’inaugurazione.

Ad accogliere la delegazione saronnese è stato Sébastien Le Lannic, primo vicesindaco di Challans. “Questa fiera è più di un evento festivo – ha sottolineato alla stampa locale – è il riflesso del dinamismo del nostro territorio, del suo spirito imprenditoriale e del suo senso dell’accoglienza”.

La presenza della sindaca di Saronno alla Foire des Minées ha trovato spazio anche sulla stampa francese. Ouest-France ha dedicato un articolo all’apertura della 72esima edizione, pubblicando una fotografia di Pagani insieme a Le Lannic e agli amministratori locali e riportando le dichiarazioni della prima cittadina saronnese.

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