SARONNO – Un post con video sulla pagina Facebook del Comune così il sindaco Augusto Airoldi, con gli assessori Francesca Pozzoli e Franco Casali, hanno voluto condividere con la città la riapertura al pubblico da oggi pomeriggio della prima porzione del parco dell’ex Seminario.

Il comune spiega: “E’ stato effettuato questa mattina, alla presenza del sindaco Augusto Airoldi e degli assessori Pozzoli e Casali, il collaudo della porzione del parco ex Seminario più prospicente alla strada, in attesa che si concludano i lavori anche all’interno della nuova area recintata, così come previsto dal progetto finanziato attraverso il Pnrr. A seguito del collaudo, l’area è stata riaperta alla fruizione pubblica.”

Da parte dell’Amministrazione si sottolinea come “la pavimentazione del vialetto adiacente l’area ancora di cantiere è provvisoria. Soltanto alla conclusione dei lavori potrà infatti essere “lavorata” a titolo definitivo (il passaggio dei mezzi la rovinerebbe)”.

L’assessore Francesca Pozzoli ha spiegato come “sia stato aperto alla fruizione il percorso nel verde che sostituisce il camminamento su via Varese. In sostanza grazie agli interventi, come l’abbattimento del muro, quello che prima era parco diventa ora verde fruibile”.

“E’ stato valorizzato un parco che era sconosciuto ai più, salvando tutte le piante che si potevano salvare. E non solo ne saranno messe altre di nuove” ha rimarcato l’assessore Casali. “Il percorso sarà subito fruibile a livello ciclabile e pedonale e verranno ripristinati i parcheggi stradali e la fermata dell’autobus. Gli studenti – ha concluso – potranno andare a scuola camminando nel verde invece che in una strada inquinata e trafficata”.

La fine dei lavori che comprendono la realizzazione del palco per eventi da due mila persone e l’area attrezzata del parco è prevista per novembre.

PROGETTO PARCO EX SEMINARIO

