SARONNO – Doppia settimana di pattinaggio a Saronno. Dopo la bella esperienza di settimana scorsa durante la quale la società cittadina Italian Skating Saronno Asd nella palestra Aldo Moro ha organizzato il trofeo regionale Uisp Stelle sui pattini valido per la qualificazione ai campionati italiani, questo fine settimana ha accolto il Trofeo regionale Aics 2024.

In pista oltre 130 atleti che assieme a quelli di Italian Skating Saronno, si sono contesi i titoli per le varie categorie in gara.

Da parte degli organizzatori il sentito grazie all’amministrazione Comunale e alle varie personalità che si sono alternate sulla pista per seguire e premiare gli atleti.

