SARONNO – Un evento solenne e partecipato quello che si è svolto ieri, lunedì 20 gennaio, in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Due cerimonie, cariche di significato, hanno unito le istituzioni, le forze dell’ordine e la cittadinanza in un momento di riflessione e ringraziamento per il prezioso lavoro svolto dagli agenti.

Al mattino, al monumento nel cimitero cittadino, si è tenuto un toccante momento di ricordo per gli agenti scomparsi. Alla presenza del sindaco Augusto Airoldi e della presidente del consiglio comunale Marta Gilli, sono state deposte corone d’alloro in loro memoria. Il prevosto Giuseppe Marinoni ha guidato la preghiera, rendendo omaggio a chi ha servito con dedizione la comunità.

Nel pomeriggio, piazza Libertà è diventata il cuore pulsante delle celebrazioni. Il sindaco Airoldi, insieme al comandante della polizia locale Claudio Borsani, ha passato in rassegna uomini e mezzi del corpo. A seguire, la messa che in Prepositurale ha offerto un momento di raccoglimento.

La cerimonia ha visto una partecipazione corale: presenti, oltre ai rappresentanti locali, anche la sindaca di Solaro Nilde Moretti con i suoi agenti, il vicesindaco di Rovellasca Marco Discacciati, i carabinieri, la protezione civile e le associazioni di combattenti.

Le fotografie catturate da Armando Iannone immortalano i momenti più significativi della giornata, raccontando lo spirito di comunità e l’impegno delle donne e degli uomini della polizia locale.

