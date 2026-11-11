SARONNO – Paramenti dorati, candelabri accesi, canti e una lunga processione di sacerdoti. Giovedì mattina 5 novembre la chiesetta di San Giacomo, in via Legnani, ha ospitato una solenne celebrazione della comunità ortodossa, alla presenza di numerosi religiosi e fedeli. Una cerimonia particolarmente suggestiva, documentata dagli scatti del fotografo Armando Iannone.

La data coincide con una ricorrenza importante del calendario religioso ortodosso: la festa di San Giacomo il Giusto, considerato il primo vescovo di Gerusalemme e venerato come uno dei protagonisti della Chiesa delle origini. La sua memoria liturgica cade il 23 ottobre secondo il calendario giuliano, corrispondente al 5 novembre del calendario civile.

Le fotografie raccontano i diversi momenti della Divina Liturgia, il nome con cui la tradizione ortodossa indica la celebrazione eucaristica. Al centro della cerimonia un vescovo, riconoscibile dai paramenti bianchi impreziositi da croci rosse e dalla mitra, affiancato da numerosi sacerdoti con ricchi abiti liturgici dorati. Tra i presenti anche altri rappresentanti del clero ortodosso.

La ricorrenza di San Giacomo ha anche un significato liturgico particolare. Al santo è infatti attribuita una delle più antiche forme di Divina Liturgia della tradizione cristiana orientale, ancora oggi celebrata in alcune comunità in occasione della sua festa.

La celebrazione ha rappresentato un momento importante per la comunità ortodossa che si ritrova nella chiesa di via Legnani, seguita da don Vasile. Le immagini testimoniano la partecipazione dei fedeli e la presenza di numerosi religiosi, riuniti per una mattinata di preghiera e condivisione.

(Foto di Armando Iannone)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09