SARONNO – Pubblico di tutte le età tra prato e gradoni illuminati, con tanti curiosi affacciati tra palco e platea: è partita così la prima serata del Saronno Sound Festival nel rinnovato parco, subito animato da musica dal vivo e street food.

L’evento si è svolto nella serata inaugurale, richiamando famiglie, giovani e appassionati. Molti si sono fermati lungo i percorsi e nelle aree verdi per seguire i concerti, altri hanno scelto i tavoli e le postazioni dello street food, creando un flusso continuo tra palco e area ristoro.

Grande attenzione per il debutto del palco nel parco riqualificato, uno degli elementi più osservati della serata. L’area si è trasformata in un punto di incontro, con persone sedute sull’erba o lungo le sedute illuminate, in un clima informale e partecipato.

Presente anche l’assessore Cornelia Proserpio, che ha seguito l’avvio della manifestazione.

Il programma prosegue nei prossimi giorni con nuovi concerti e iniziative, confermando l’obiettivo di offrire uno spazio di aggregazione aperto alla città, tra musica, socialità e valorizzazione del parco.

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