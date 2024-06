SARONNO – Precisa, puntuale e ben organizzata oggi alle 10 allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi è partita la trentanovesima edizione della tradizionale staffetta 24×1 ora organizzata dal Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno. Un’edizione speciale se si considera che ricorrere anche il cinquantesimo di attività del sodalizio.

I primi staffettisti delle 48 squadra si sono presentati al via con un pizzico di emozione in più degli altri 1200 atleti. Come sempre nell’area adiacente sarà allestito il “villaggio degli atleti” con stand e punti ristoro, ci sarà anche un truck culinario; e sabato sera è anche prevista tanta musica, stile anni settanta perchè si celebra anche l’anniversario di fondazione del Gap, il 1974.

