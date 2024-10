SARONNO – Sabato complicato per il centro di Saronno dove stamattina, sabato 5 ottobre, si è verificata una perdita d’olio.

Il liquido viscoso arrivava da un mezzo impegnato nella pulizia della pavimentazione del centro. Appena il conducente si è accorto ha allertato i colleghi di Amsa che sono intervenuti in suo aiuto. Per prima cosa è stata buttata delle sabbia assorbente su tutto olio perso in modo da poter eliminare la perdita ed evitare chiazze permanenti sulla pavimentazione. Quindi il mezzo è stato portato in via Taverna e in un secondo momento rimosso.

E’ successo poco prima delle 9 e sul posto è intervenuta anche la polizia locale per stendere una relazione sull’accaduto.

