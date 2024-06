SARONNO – E’ stata una grande festa, a cui non ha voluto mancare neanche l’assessore allo Sport Gabriele Musarò, la baby staffetta organizzata dal Gap nell’ambito della staffetta 24 per un’ora.

Oggi, sabato 8 giugno, una sessantina di bimbi si sono ritrovati allo stadio Colombo Gianetti. Dopo un momento tutti insieme i piccoli, tra i 4 e i 12 anni, si sono trasferiti sul campo d’erba dove, divisi per età si sono divertiti in una serie di staffette. Quindi una corsa tutti insieme dopo il saluto dell’esponente della giunta. Alla fine per tutti un pallone in ricordo del momento di gioco e intrattenimento.

per le foto si ringrazia di Lorenzo Cestino

