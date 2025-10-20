SARONNO – Applausi, emozione e tanta gioia al Teatro Giuditta Pasta per lo spettacolo “Musical che magia”, andato in scena domenica pomeriggio e capace di conquistare il pubblico con un’energia contagiosa. Un successo travolgente per il progetto della Cooperativa Il Granello, che ha portato sul palco un cast straordinario di ottanta protagonisti tra ragazzi con disabilità, operatori e volontari.

L’emozione era palpabile sin dalle prime note di questo spettacolo in un unico atto che ha saputo intrecciare la fiaba di “Pinocchio” con l’intramontabile ritmo rock’n’roll di “Grease”. Il risultato è stato un’esplosione di colori, musica e sorrisi che ha fatto ballare e commuovere gli spettatori, uniti da un entusiasmo condiviso e da un calore che ha riempito la sala.

L’evento rientrava nel progetto “Dentro l’inclusione – Un viaggio che si fa insieme” organizzato dai comuni dell’Ambito territoriale sociale del Saronnese.

Oltre alla bravura dei protagonisti, il musical ha trasmesso un messaggio profondo e universale: l’inclusione è una magia possibile quando si lavora insieme, valorizzando ogni talento e superando ogni barriera.

Il Comune di Saronno ha espresso orgoglio e gratitudine per l’iniziativa, riconoscendo nella Cooperativa Il Granello un esempio concreto di comunità e partecipazione.

Le foto dello spettacolo sono state scattate dalla nostra lettrice Laura, che ha saputo catturare l’entusiasmo e la forza di una serata davvero indimenticabile.

