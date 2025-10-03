SARONNO – Una giornata di mobilitazione ha portato centinaia di persone in strada e in stazione per chiedere la fine del conflitto a Gaza e protestare contro il blocco imposto da Israele alla missione della Global Sumud Flottilla. Fin dalle 8 del mattino studenti, universitari e famiglie si sono radunati in piazzale Santuario con cartelli e bandiere palestinesi, dando vita a un primo corteo spontaneo che ha attraversato via San Giuseppe fino a piazza Libertà. Qui, intorno alle 10, il presidio annunciato si è trasformato in una manifestazione più ampia con cori e striscioni a sostegno della Palestina.

Poco dopo, verso le 10.30, un secondo corteo è partito da piazza Libertà diretto alla stazione di Saronno centro. Almeno 500 attivisti sono scesi sui binari, prima su uno e poi su sei in contemporanea, bloccando di fatto la circolazione ferroviaria, già compromessa dallo sciopero nazionale. Una protesta pacifica ma determinata, che ha visto la città unirsi alla mobilitazione nazionale per Gaza.

