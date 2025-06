SARONNO – Una mattinata di allegria, movimento e spirito di comunità: domenica 22 giugno il quartiere Matteotti ha ospitato l’edizione 2025 della Stramatteotti, storica camminata non competitiva che ha radunato oltre 250 partecipanti tra adulti, bambini e amici a quattro zampe.

L’iniziativa, organizzata da Il Gabbiano Odv con il patrocinio del comune di Saronno, si è snodata lungo un percorso di 4 chilometri che ha attraversato le vie del quartiere, animato da sorrisi, musica, balli e applausi. Presenti anche la sindaca Ilaria Pagani e diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale, a conferma del forte legame tra istituzioni e territorio.

Al termine della maratona sono stati premiati i vincitori nelle diverse categorie: Francesco Basiricò (primo classificato uomini), Lara Ortolini (prima classificata donne), Luca Franzoso (primo classificato bambini), e per la sezione cani, Chanel, Yoda e Thea. Il premio al gruppo più numeroso è andato a “Il Gabbiano“, mentre il più piccolo partecipante è stato Riccardo Recupero, classe 2024. Il riconoscimento alla partecipante più longeva è andato ad Amalia Marone, classe 1946.

Il dopo gara è stato un vero e proprio momento di festa: esibizioni di balli di gruppo con i Movero Kids, convivialità all’aperto e un momento speciale di amicizia e condivisione con la comunità islamica saronnese. In esposizione, con grande orgoglio, anche la Supercoppa del Softball Saronno, arrivata per i mondiali che si svolgeranno tra Saranno, Caronno Pertusella e Legnano a partire dal 27 giugno.

(foto dell’evento)

