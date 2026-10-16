SARONNO – È in corso questa mattina, venerdì 16 ottobre, una manifestazione degli studenti delle scuole superiori saronnesi, che si sono mobilitati nel quartiere scolastico cittadino per chiedere maggiori investimenti nell’istruzione e interventi sulle condizioni degli edifici scolastici.

Numerosi i temi al centro della protesta, accompagnata da cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Gli studenti denunciano le condizioni di molte strutture scolastiche, contestano le spese per gli armamenti e chiedono maggiore attenzione all’educazione sentimentale e sessuale nelle scuole. Tra gli slogan scanditi durante la manifestazione anche «La scuola è nostra e non vostra», a sottolineare la volontà dei giovani di far sentire la propria voce sulle scelte che riguardano il mondo dell’istruzione. La mobilitazione si svolge in concomitanza con lo sciopero nazionale del personale scolastico proclamato dal sindacato Sisa.

La mattinata si era aperta con un episodio al liceo scientifico G.B Grassi di via Croce, dove il cancello d’ingresso era stato bloccato con catene e lucchetto. Per consentire l’accesso all’istituto erano intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che avevano rimosso il blocco.

Nella fotogallery, le immagini della manifestazione studentesca in corso nella zona scolastica di Saronno.

16102026