SARONNO – Un lungo corteo di studenti e insegnanti ha attraversato venerdì 22 maggio il centro cittadino per la marcia della legalità organizzata dal presidio Rita Atria. I partecipanti sono partiti da piazza Santuario per raggiungere piazza Libertà camminando dietro il grande striscione con la scritta “Il bene genera bene”, accompagnati da cartelli e slogan contro mafia, violenza e indifferenza.

La manifestazione, partecipata soprattutto da tanti giovani, si è trasformata in un momento di riflessione collettiva sul valore della legalità e dell’impegno civile. Presenti anche la sindaca Ilaria Pagani con la fascia tricolore e l’assessore alle Pari opportunità Lucy Sasso.

“Voi ragazzi oggi siete qui a raccontare che non state zitti, che non vi girate dall’altra parte – ha detto la sindaca Ilaria Pagani dal palco in piazza Libertà – Ed è per questo che io oggi sono qui in qualità di sindaco con la fascia. La fascia che usiamo di solito nelle celebrazioni ufficiali”.

Nel suo intervento la sindaca ha sottolineato il significato della giornata: “Oggi stiamo scegliendo da che parte stare. La marcia della legalità non è soltanto un simbolo, è un impegno concreto, un messaggio forte che parte specialmente da voi giovani”.

Prima sul palco la presentazione dell’evento del presidio Rita Atria, nato dall’impegno di un gruppo di ragazzi “che ancora, nonostante tutto, crede nella giustizia”. Durante l’intervento del giovane Alessio è stato ricordato il valore della memoria legata alla strage di Capaci del 1992 e alla figura del magistrato Giovanni Falcone.

Il corteo si è concluso in piazza Libertà con musica dal vivo e un concerto che ha coinvolto diverse band giovanili, trasformando il pomeriggio in un evento partecipato tra riflessione, testimonianze e socialità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09