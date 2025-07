SARONNO – Si è concluso con una bella giornata di sport e amicizia il 10° Torneo Internazionale “Giancarlo Bianchi”, manifestazione di softball giovanile che si è svolta lo scorso fine settimana al diamante di via De Sanctis.

Organizzato dall’Inox Team Saronno, il torneo ha visto scendere in campo squadre italiane e straniere, in un clima di sano agonismo e confronto tecnico che ha richiamato al campo tanti appassionati.

Dopo le avvincenti sfide della domenica, a conquistare il gradino più alto del podio sono state proprio le padrone di casa del Saronno Softball Baseball, che hanno superato in finale le rivali dell’A.B. Caronno Softball, al termine di un incontro combattuto. Terzo posto per le piemontesi Avigliana Rebels, che hanno preceduto in classifica il Softball La Loggia. Quinta piazza per le olandesi Tex Town Tigers, mentre chiude al sesto posto il CALÌ Roma 1972.

Classifica finale:

Saronno Softball Baseball A.B. Caronno Softball Avigliana Rebels Softball La Loggia Tex Town Tigers Cali Roma 1972

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita dell’evento, che ha visto un importante impegno dei volontari saronnesi per accogliere al meglio atlete e accompagnatori.

28072025