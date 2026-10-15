SARONNO – Grande partecipazione alla 49esima Mostra Micologica Città di Saronno, che si è conclusa domenica 11 ottobre dopo due giornate dedicate ai funghi dal vero. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Micologica Gruppo G. Ceriani di Saronno, ha richiamato numerosi visitatori, tra appassionati, cittadini e famiglie con bambini, confermando l’interesse per il mondo dei funghi e per gli ambienti naturali in cui crescono.

A esprimere soddisfazione è il presidente Marco Misani, a nome di tutto il gruppo: “La mostra ha avuto un successo di visite al di là delle aspettative, segno che il tema proposto dall’associazione suscita sempre un crescente interesse, non solo degli appassionati dei funghi ma anche di moltissimi cittadini che da tantissimi anni ci onorano della loro presenza, e dei tantissimi bambini accompagnati dai genitori o dai nonni. Ci rende enormemente felici. Soddisfazione e merito condiviso con gli amici dell’associazione Semplice Terra per i due giorni della manifestazione”.

Tra le novità dell’edizione, particolare interesse ha suscitato un diorama, una ricostruzione tridimensionale di un ambiente naturale pensata per illustrare la crescita e lo sviluppo dei funghi nel loro habitat. L’installazione ha permesso di approfondire il fenomeno del cosiddetto Wood Wide Web, la rete sotterranea che nasce dalla relazione tra le radici di piante e alberi e il micelio dei funghi, formato da sottilissimi filamenti chiamati ife. Questa trama può estendersi per centinaia di chilometri sotto il suolo.

Spazio anche alla bioluminescenza, una proprietà naturale presente in alcune specifiche specie di funghi, illustrata attraverso una teca dedicata.

La manifestazione è stata inaugurata con il taglio del nastro del vicesindaco Mattia Cattaneo, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Francesco Licata e di don Giuseppe Marinoni. Dopo il saluto e la benedizione, don Marinoni ha osservato al microscopio le spore di una Macrolepiota, mentre gli esperti del gruppo di studio erano impegnati nella determinazione della specie.

Complessivamente sono state esposte 165 specie, osservate con curiosità e interesse dai numerosi visitatori. Un bilancio positivo per la manifestazione saronnese, che continua a unire divulgazione scientifica, conoscenza della natura e partecipazione della comunità

Grande partecipazione alla 49ª Mostra Micologica Città di Saronno, che si è conclusa domenica dopo due giornate dedicate ai funghi dal vero. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Micologica Gruppo G. Ceriani di Saronno, ha richiamato numerosi visitatori, tra appassionati, cittadini e famiglie con bambini, confermando l’interesse per il mondo dei funghi e per gli ambienti naturali in cui crescono.

A esprimere soddisfazione è il presidente Marco Misani, a nome di tutto il gruppo. La partecipazione ha superato le aspettative, con la presenza anche di tanti cittadini che da anni seguono la manifestazione e di numerosi bambini accompagnati da genitori e nonni. Un risultato condiviso con gli amici dell’associazione Semplice Terra, che hanno collaborato alla realizzazione delle due giornate.

Tra le novità dell’edizione, particolare interesse ha suscitato un diorama, una ricostruzione tridimensionale di un ambiente naturale pensata per illustrare la crescita e lo sviluppo dei funghi nel loro habitat. L’installazione ha permesso di approfondire il fenomeno del cosiddetto Wood Wide Web, la rete sotterranea che nasce dalla relazione tra le radici di piante e alberi e il micelio dei funghi, formato da sottilissimi filamenti chiamati ife. Questa trama può estendersi per centinaia di chilometri sotto il suolo.

Spazio anche alla bioluminescenza, una proprietà naturale presente in alcune specifiche specie di funghi, illustrata attraverso una teca dedicata.

(foto di Armando Iannone)

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