SARONNO – Un’importante operazione di pulizia per restituire decoro a un’area degradata. I volontari del centro islamico di via Grieg sono intervenuti, domenica pomeriggio, nel retro dello scalo di Saronno Sud, rimuovendo rifiuti e un bivacco. L’iniziativa ha permesso di raccogliere decine di sacchi di spazzatura e di ripulire il terreno da rovi ed erbacce, trasformando lo spazio in un’area più ordinata e sicura.

Nel tempo, pendolari e residenti avevano segnalato la presenza di bivacchi e attività illecite, oltre al ritrovamento di siringhe, rifiuti e persino armi improprie. Grazie al lavoro dei volontari, questa situazione è stata arginata, offrendo un miglioramento tangibile ai frequentatori della stazione.

Non è la prima volta che il centro islamico si impegna in iniziative di questo tipo, contribuendo alla riqualificazione della zona con interventi di pulizia che ricevono sempre grande apprezzamento. La fotogallery mostra il prima e il dopo dell’area, documentando il grande lavoro svolto per ridare dignità a uno spazio frequentato ogni giorno da molti saronnesi.

