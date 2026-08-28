SARONNO – Rifiuti abbandonati, sterpaglie che invadono i marciapiedi, bottiglie e lattine lasciate nelle aiuole e la presenza degli spacciatori nella vicina area boschiva. È un copione purtroppo già visto quello segnalato nella zona della stazione di Saronno sud, ma in queste settimane d’agosto, con la città ancora semivuota, la situazione viene descritta da pendolari e residenti come particolarmente desolante.

Lo scalo ferroviario alla periferia sud della città, alle porte della frazione di Cascina Colombara, continua ad essere utilizzato quotidianamente dai pendolari, che lamentano però una crescente sensazione di abbandono soprattutto nelle ore serali.

A margine del parcheggio si sono accumulati sacchi e sacchetti contenenti rifiuti indifferenziati, mentre in diversi punti la vegetazione spontanea sta progressivamente conquistando i marciapiedi. In alcuni tratti, secondo le segnalazioni degli utenti, lo spazio rimasto per il passaggio sarebbe ormai così ridotto da costringere i pedoni a scendere sulla carreggiata per proseguire.

Non va meglio nelle aiuole e negli spazi attorno alla stazione, dove al mattino restano spesso le tracce delle frequentazioni notturne: lattine e bottiglie di birra vuote, oltre ad altri piccoli rifiuti abbandonati. A completare un quadro già problematico c’è la vicina zona boschiva, da tempo indicata come luogo di presenza e appostamento di spacciatori.

Una situazione che torna dunque a suscitare le proteste di chi frequenta quotidianamente Saronno sud e di chi abita nelle vicinanze. Le richieste sono soprattutto tre: maggiore pulizia e manutenzione degli spazi pubblici, controlli più frequenti e un potenziamento dell’illuminazione notturna, in particolare nel parcheggio e nel piazzale davanti alla stazione.

Con il progressivo rientro dalle ferie e la ripresa a pieno ritmo dell’attività lavorativa e scolastica, lo scalo tornerà presto ad essere frequentato ogni giorno da un numero crescente di pendolari. Da qui la richiesta di intervenire rapidamente per restituire maggiore decoro e, soprattutto, una migliore percezione di sicurezza a uno degli ingressi ferroviari della città.

28082026