SARONNO – Una dozzina di piazzole di spaccio trovate, una smantellata e un bottino sequestrato di 200 grammi di cocaina, per un valore stimato di circa 15 mila euro. È il risultato della settimana di permanenza di Vittorio Brumotti a Saronno. L’inviato di Striscia la Notizia per una settimana ha girato i boschi intorno a Saronno sud e ha documentato un’intensa attività di spaccio.

Le immagini, girate con droni e telecamere nascoste, mostrano una rete fitta e ben organizzata: sentinelle in bicicletta, spacciatori pronti a vendere a tutte le ore e giovani clienti tra i sentieri per acquistare dosi. Un sistema che trasformava questi spazi verdi in veri e propri “botteghini della droga”, sempre operativi.

Durante il blitz, uno degli spacciatori è stato ripreso mentre tentava di fuggire con in mano un sacchetto contenente 200 grammi di cocaina. Dopo un inseguimento nei boschi, l’uomo è stato bloccato e consegnato ai carabinieri del reparto speciale, i Cacciatori di Sardegna, impegnati nelle operazioni di controllo del territorio.

E’ l’ennesimo blitz di Brumotti nel Saronnese dopo quelli a Turate e Gerenzano.

