SARONNO – Un ragazzo a terra colpito ripetutamente con un bastone, un altro che si aggrappa a un infisso per saltargli addosso con maggiore violenza. Sono alcune delle immagini dei video che nelle ultime ore hanno iniziato a circolare sui telefonini dei saronnesi e che raccontano la violenza della rissa avvenuta nella serata di sabato 21 novembre in via Garibaldi.

Filmati realizzati da diverse angolazioni, che restituiscono tutta la violenza di quanto accaduto nel cuore del centro storico. Ci sono le immagini riprese dalla strada, da chi si trovava a pochi metri dai protagonisti della rissa, soprattutto giovani rimasti profondamente scossi dalla brutalità dei colpi inferti anche a chi era ormai a terra.

Ci sono poi i video girati dall’alto, dalle finestre dei residenti di via Garibaldi, che hanno assistito alla scena. Si vedono alcuni dei partecipanti alla rissa brandire sedie e utilizzarle per colpire i contendenti, un uomo rimanere a terra mentre la violenza continua intorno a lui. E ancora calci, pugni, schiaffi e giovani che finiscono a terra.

A lasciare senza parole sono anche le immagini di quel muro di giovani, decine di ragazzi raccolti in un angolo, che assistono attoniti alle violenze. Un gruppo numeroso, a pochi metri dalla rissa, che restituisce la dimensione di quanto accaduto sabato sera: non solo la brutalità dello scontro tra i contendenti, ma anche l’esperienza vissuta da tanti ragazzi che stavano trascorrendo la serata in centro.

A impressionare è soprattutto la violenza con cui vengono colpite persone già a terra, apparentemente non più in grado di difendersi. Una sequenza di immagini che racconta una serata in cui la violenza ha preso il sopravvento in una delle vie più frequentate del centro cittadino.

Il bilancio della rissa è di sei persone denunciate e due feriti, un 28enne e un 31enne, entrambi accompagnati in ospedale.

A distanza di alcuni giorni dall’accaduto, la diffusione dei filmati che corrono soprattutto su whatsapp, da uno smartphone all’altro da un gruppo all’altro, contiua a raccontare lo sconcerto dei saronnesi.

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