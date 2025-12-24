SARONNO – Il maltempo non ha fermato né i cantanti né il pubblico, che ieri sera, antivigilia di Natale, si è ritrovato numeroso sotto il balcone del Calendario dell’Avvento di via Garibaldi 4 per uno degli appuntamenti più attesi di questi giorni.

L’iniziativa, inserita nel format “Ogni giorno è festa!”, si è svolta regolarmente alle 18, confermando la voglia di partecipazione dei saronnesi. Ad aprire la serata sono stati i ragazzi di Be Net 2 Spazio Giovani, protagonisti di una performance rap che ha subito scaldato l’atmosfera tra chi si era fermato ad ascoltare nel cuore del centro cittadino.

A sorpresa, come vero e proprio regalo di Natale, sul balcone è poi salita Francesca Visentin, reduce dall’esperienza a The Voice Senior, accolta con applausi e curiosità dal pubblico. La sua esibizione, pensata come augurio natalizio alla città, ha dato un tocco speciale alla serata, trasformando l’appuntamento quotidiano in un momento particolarmente sentito.

Tra i presenti anche la sindaca Ilaria Pagani, che ha voluto assistere all’iniziativa insieme ai cittadini, condividendo un momento semplice ma partecipato.

Il progetto, realizzato con la collaborazione di associazioni e scuole di musica cittadine, continua così a valorizzare i giovani talenti locali, affiancandoli a ospiti speciali e confermando che, anche con la pioggia, ogni giorno può essere davvero una festa.

(fotogallery di Armando Iannone)

