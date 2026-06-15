SARONNO – BUSTO ARSIZIO – Un campionato perfetto, dominato dal primo all’ultimo giorno con la freddezza dei grandi campioni. La saronnese Sofia Turconi ha conquistato una straordinaria medaglia d’oro ai Campionati regionali criterium junior emergenti di primo grado di salto ostacoli, andati in scena dal 4 al 7 giugno nelle prestigiose strutture del centro ippico Etrea di Busto Arsizio.

La giovane amazzone, portacolori del team Soffientini, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza in sella a Belli Blu, un eccezionale purosangue di 9 anni. Un binomio affiatato e imbattibile che per tre giorni di fila si è piazzato costantemente davanti a tutti, non lasciando spazio di manovra agli avversari.

Il regolamento del campionato prevedeva un livello di selezione altissimo. La competizione si è aperta il primo giorno con una prova a tempo, fondamentale per delineare la prima classifica. Fin dalle prime battute, Sofia Turconi e Belli Blu hanno fatto registrare il miglior crono assoluto della giornata, balzando immediatamente in testa alla graduatoria generale. Il secondo giorno è stato il momento della prova di precisione, uno scoglio cruciale che serviva a scremare il gruppo: solo i migliori 10 binomi, sui 24 partenti totali, avrebbero infatti ottenuto il pass per la finalissima. Anche in questa frazione la saronnese ha mantenuto i nervi saldi, firmando un percorso netto che le ha permesso di blindare la prima posizione in classifica.

La giornata decisiva ha visto i dieci migliori binomi della regione sfidarsi in una finale ad altissima tensione, articolata su due manche di precisione: il primo percorso prevedeva ben 12 ostacoli, seguito da un secondo tracciato ridotto a 8 barriere da superare. Mentre la pressione saliva, Sofia Turconi ha dimostrato una maturità agonistica straordinaria. Non ha commesso la minima sbavatura, portando a termine un campionato impeccabile senza alcun errore agli ostacoli.

Questa incredibile costanza le ha permesso di difendere la vetta dal primo minuto della manifestazione fino all’ultimo salto, laureandosi ufficialmente campionessa regionale e mettendosi al collo una meritatissima medaglia d’oro che proietta la giovane saronnese tra le promesse più brillanti dell’equitazione locale.

(foto dell’evento)

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