SARONNO – Erano in 12. Un piccolo mercato rionale, ma amato e soprattutto utile per un quartiere con pochi negozi di vicinato. Oggi di quei 12 banchi ne è rimasto uno solo. Forse questa mattina, venerdì 11 settembre, gli ambulanti potrebbero essere due, ma resta troppo poco per garantire quel servizio che per anni il mercato di Cassina Ferrara ha rappresentato per i residenti.

A tenere vivo l’appuntamento è Federico Zucchetti, ambulante saronnese con il suo banco di frutta e verdura. Basta fermarsi qualche minuto per capire quanto il mercato sia ancora parte della vita del quartiere. I clienti arrivano, lo salutano con entusiasmo e lui risponde chiamandoli per nome, ricordando ordini e preferenze. Un rapporto costruito nel tempo, che va oltre la semplice spesa del venerdì. “All’inizio era un mercato interessante, adesso sono rimasto io – racconta Zucchetti -. Forse dopo le vacanze tornerà il collega dei dolci, ma servirebbero altri banchi. Non soltanto per il mercato, ma proprio per il quartiere. Ad esempio sarebbero importanti un banco del pesce e uno dei formaggi” .

La situazione è emersa con particolare evidenza venerdì 4 settembre, quando nell’area del mercato si è presentato soltanto l’ambulante di frutta e verdura. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, gli altri operatori avrebbero progressivamente rinunciato a partecipare, fino a lasciare il mercato ridotto ai minimi termini.

Una situazione che preoccupa il quartiere, dove il mercato aveva avuto ben altre dimensioni. Nato negli anni Duemila grazie all’impegno dell’allora assessore Paolo Strano e dell’associazione del quartiere, era partito con 12 banchi e con l’obiettivo preciso di offrire un servizio di prossimità agli abitanti di Cassina Ferrara. Negli anni erano arrivati anche interventi per migliorarne la funzionalità. Durante il mandato dell’assessore Dario Lonardoni era stata installata una centralina elettrica destinata agli operatori del settore alimentare fresco, proprio per agevolare la presenza degli ambulanti e ampliare l’offerta.

Da allora, però, il numero dei banchi si è progressivamente ridotto. Fino alla situazione delle ultime settimane, con una presenza ormai quasi simbolica.

Per Cassina Ferrara la perdita del mercato non è soltanto una questione commerciale. Nel quartiere mancano negozi di alimentari, casalinghi e diverse altre attività di vicinato. Il problema è particolarmente sentito dai residenti più anziani, per i quali poter fare acquisti vicino a casa significa non essere costretti a raggiungere il centro o altre zone della città.

Il mercato del venerdì era nato proprio per rispondere a questa esigenza. Ora, con uno o due banchi, resta formalmente un appuntamento settimanale, ma rischia di non riuscire più a svolgere quella funzione di servizio di quartiere per cui era stato creato.

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