SARONNO – Un annuncio emozionante ha segnato la presentazione ufficiale delle squadre dell’Amor Sportiva, che conta oggi 400 atleti e oltre 100 tra allenatori e dirigenti, con formazioni iscritte in tutte le categorie. Durante la cerimonia è stato svelato il progetto del nuovo campo in sintetico di via Trento, a Cassina Ferrara, che cambierà il volto dell’impianto sportivo.

Il terreno di gioco, dalle dimensioni di 96 per 48 metri (con area complessiva di 103 per 53), sorgerà al posto del campo in terra rossa e rappresenta un investimento da 500 mila euro. A rendere possibile l’intervento è stata la donazione di Carlo Malnati, che ha deciso di ricordare i propri genitori con un contributo di 400 mila euro, a cui si aggiungono i 100 mila stanziati dal Comune di Saronno.

Proprio il benefattore, con parole toccanti, ha raccontato la scelta di dedicare il nuovo impianto alla madre scomparsa: il campo porterà infatti il nome di “Campo Vittoria”. L’annuncio è stato accolto da un lungo applauso del pubblico presente.

“Un percorso – spiega la società – che nasce con la precedente amministrazione guidata da Augusto Airoldi e dall’assessore Gabriele Musarò, e che prosegue oggi con la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore allo sport Mauro Lattuada, che hanno voluto ringraziare Malnati per la generosità e Amor Sportiva per l’impegno costante sul territorio.

L’avvio dei lavori è previsto per novembre, mentre l’inaugurazione sarà accompagnata da un evento celebrativo con la posa della targa dedicata al nuovo impianto, destinato a diventare punto di riferimento per centinaia di giovani sportivi saronnesi.

