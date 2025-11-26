SARONNO – Due mostre, due approcci diversi e un unico obiettivo: aiutare gli studenti più giovani a riconoscere e comprendere i segnali della violenza, partendo da messaggi semplici e immediati. Le classi quarte dello Ial di Saronno hanno realizzato un vero percorso di sensibilizzazione dedicato ai compagni del primo e secondo anno.

Il percorso si apre con la mostra “T-shirt parlanti – L’amore non fa male”, ideata dagli studenti della quarta Benessere e della quarta Meccanica. In questo spazio i visitatori trovano magliette decorate con immagini e parole contro la violenza. Gli allievi possono anche creare la propria t-shirt, trasformando un’idea in un messaggio positivo sull’amore e sul rispetto.

Accanto a questo lavoro si sviluppa “Violenza inconsapevole”, progetto della quarta Alimentare. Qui la riflessione prende forma attraverso cartoncini rossi: ogni cartoncino contiene un pensiero, un’emozione o una parola scelta dai ragazzi per raccontare aspetti spesso invisibili della violenza. Insieme diventano un mosaico che invita tutti a fermarsi, osservare e interrogarsi.

