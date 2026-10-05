SARONNO – Un nuovo spazio dedicato alla prevenzione oncologica nel cuore della Casa di Marta. Venerdì 3 ottobre, alle 11.30 è stato tagliato il nastro del nuovo ambulatorio della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori.

L’ambulatorio sarà dedicato allo screening e alle attività di prevenzione. Al momento non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulla data di avvio del servizio e sulle modalità di accesso.

All’inaugurazione hanno partecipato, insieme ai volontari, Ivanoe Pellerin, presidente della Lilt Associazione provinciale di Varese, Monica Muscarà, referente della delegazione di Saronno, Francesca Volontè, presidente della Casa di Marta, il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ed Emanuele Monti, presidente della IX Commissione “Sostenibilità sociale, casa e famiglia” di Regione Lombardia.

Per la Lilt si tratta di un passo importante per rafforzare la presenza nel Saronnese. Pellerin ha ricordato come l’associazione disponga già di ambulatori in diversi comuni della provincia, sottolineando che quello di Saronno rappresentava un tassello ancora mancante. Il presidente ha rimarcato soprattutto il valore della diagnosi precoce e della prevenzione, che costituiscono il cuore dell’attività della Lilt.

Il nuovo ambulatorio nasce anche dalla collaborazione costruita negli anni tra la Lilt e la Casa di Marta. Francesca Volontè ha ricordato la presenza ormai decennale dell’associazione nella struttura e il valore di realtà che, condividendo finalità simili, riescono a sviluppare nuovi servizi per rispondere alle fragilità e ai bisogni del territorio.

Sul ruolo del volontariato si è soffermato anche Emanuele Monti, evidenziando l’importanza della collaborazione tra sistema pubblico e terzo settore nelle attività di prevenzione oncologica. Nel suo intervento ha inoltre anticipato un percorso regionale dedicato proprio al terzo settore.

A chiudere il momento inaugurale è stata la benedizione di monsignor Giuseppe Marinoni, che ha rivolto un pensiero particolare ai volontari, definiti la vera forza delle realtà di servizio: “Senza di voi sarebbero dei muri, niente di più”.

Con il taglio del nastro Saronno dispone così di un nuovo spazio interamente rivolto alla cultura della prevenzione.

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