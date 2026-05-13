SARONNO – Si è svolta martedì sera l’inaugurazione dello Sportello Arcobaleno, il luogo voluto dall’Amministrazione Comunale come nuovo punto d’incontro per tutte le persone Lgbtq+ e le loro famiglie che necessitano supporto. Ma anche un punto di aiuto, più in generale, contro episodi di discriminazione o bullismo. L’inaugurazione si è tenuta in via San Giacomo, nella palazzina che è già sede del Centro per la famiglia.

“Sono onorata di poter inaugurare questo luogo e questo servizio che rappresenta un segnale di apertura, di condivisione e di supporto. Un centro fortemente voluto perché riteniamo che ci sia bisogno di avere dei punti dove trovare risposte e sostegno”, le parole della sindaca Ilaria Pagani. Insieme alla prima cittadina, allo scioglimento del nastro tricolore, anche l’assessora alle Pari Opportunità, Lucy Sasso: “Lunedì 11 maggio era l’anniversario delle unioni civili. Dieci anni dopo, però, l’Italia è ancora molto indietro riguardo questo tema. Anche per questo sono particolarmente contenta dell’apertura di questo spazio nella mia città, perché sono convinta che ovunque ci sia bisogno di punti che possano essere d’aiuto per chi ne ha bisogno”.

A Saronno erano presenti anche Alice Millefanti, presidente Arcigay Varese e Giovanni Boschini, direttore esecutivo. Entrambi hanno sottolineato come lo spazio “è stato pensato innanzitutto per le persone, per offrire loro un luogo di accoglienza e supporto perché la lotta alla discriminazione è di fondamentale importanza”.

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