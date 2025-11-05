SARONNO – Si è svolta questa mattina l’inaugurazione del nuovo parco dell’ex seminario in via Varese: l’appuntamento subito dopo le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate. A sciogliere il nastro tricolore è stato il vicesindaco Mattia Cattaneo insieme all’ex primo cittadino Augusto Airoldi. Che, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione civica ed ai consiglieri comunali presenti si sono poi spostati sul nuovo palco proprio al centro dell’area verde.

“Restituiamo questo spazio alla città e ai cittadini. Si tratta di un progetto voluto dall’amministrazione Airoldi, per questo abbiamo pensato fosse giusto averlo qui con noi. Da parte nostra, ci auguriamo che da oggi tutti i cittadini, e in particolar modo i nostri giovani, possano utilizzarlo facendone… buon uso!” le parole del vicesindaco.

“Torniamo in possesso di questa nuova area cittadina, starà a noi renderla più fruibile e adatta ai bisogni della cittadinanza”, ribadisce l’assessore comunale ai Lavori pubblici e al Verde, Mauro Lattuada.

A dare la sua benedizione monsignor Giuseppe Marinoni, prevosto cittadino: “Per me è una grande emozione tornare qui, dove una volta c’era il campo da calcio del seminario. Sono contento di benedire un’opera come questa in una giornata bella e importante per Saronno”.

A colpire i presenti l’intervento dell’ex sindaco Augusto Airoldi che ha ripercorso le fasi di realizzazione del progetto “dalle aiuole esterne già disponibili da un anno” agli interventi ancora da fare. Se era prevedibile il rimando al finanziamento del Pnrr che ha finanziato l’intervento “che di fatto non è costato nulla ai saronnesi” più a sorpresa la chiosa: “Questa inaugurazione mostra i risultati che può portare la continuità amministrativa tra due amministrazione”. A chiudere l’intervento ai cittadini a vivere l’area verde ma “avendone cura e con rispetto”.

