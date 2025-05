SARONNO – Il nuovo Piano urbano del traffico approvato dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero include per la prima volta la cosiddetta “tangenziale nord”, una bretella stradale destinata a correre parallelamente all’ultimo tratto di viale Prealpi e via Volonterio, due arterie oggi congestionate. L’intervento si svilupperebbe per circa un chilometro al di là dei binari ferroviari, in direzione nord, su terreni agricoli ancora intatti.

L’accesso per chi proviene da Rovello Porro sarebbe possibile solo tramite un sottopasso situato dietro il supermercato di viale Prealpi, originariamente costruito per i mezzi agricoli. “È troppo stretto per sostenere un traffico intenso – osserva Alberto Paleardi, già membro del consiglio d’amministrazione del Parco del Lura – e un eventuale ampliamento comporterebbe costi elevati e lavori con impatto sulla linea ferroviaria Saronno-Como”. Subito dopo il tunnel, la presenza di una curva a U rappresenta un ulteriore ostacolo, soprattutto per camion e veicoli pesanti.

La nuova strada, a due corsie, dovrebbe poi proseguire per alcune centinaia di metri parallela alla ferrovia, attraversando un’area attualmente servita da una stradina privata di accesso ad alcune abitazioni. A quel punto, il tracciato dovrebbe deviare in mezzo ai campi per raggiungere viale Rezia, al confine con Gerenzano. Tuttavia, anziché connettersi direttamente con la ex Varesina, la nuova tangenziale finirebbe nei pressi della viabilità interna dei centri commerciali della zona, in una posizione logisticamente poco vantaggiosa. Secondo i critici, tra cui lo stesso Paleardi, il progetto presenta gravi criticità funzionali, oltre a un forte impatto ambientale e costi potenzialmente elevati.

(immagini tratte da da Google Earth)

14052025