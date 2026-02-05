SARONNO – Sulla scarpata, sulla piazzola di sosta ma anche lungo il ciglio della strada. Ancora una volta, a pochi mesi dall’ultima pulizia, la tangenzialina che collega Saronno, Solaro, Ceriano Laghetto e Rovello Porro torna a essere invasa dai rifiuti.

Le segnalazioni arrivate nelle ultime ore raccontano una situazione di degrado diffuso lungo la SP31, nel tratto che collega Cassina Ferrara, poco fuori dal confine con Rovello Porro. Tra l’erba e la vegetazione si trovano materassi, piatti doccia, cuscini, mobili smontati, sacchi di immondizia e persino una batteria, elemento che rientra tra i rifiuti pericolosi.

I rifiuti sono sparsi sia sulla scarpata che nelle aree di sosta e lungo la carreggiata, creando un impatto evidente dal punto di vista ambientale e del decoro, oltre a potenziali rischi per la sicurezza. Alcuni materiali risultano parzialmente nascosti dalla vegetazione, altri sono ben visibili anche a distanza.

A sollevare il problema è stato anche un saronnese che, passando a piedi nella zona, ha notato la quantità e la tipologia dei rifiuti abbandonati, chiedendo quale sia l’amministrazione competente per intervenire. Il tratto interessato si trova infatti in una zona di confine, tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro un aspetto che rende necessario chiarire chi debba occuparsi della rimozione.

L’obiettivo della segnalazione è sensibilizzare l’ente responsabile affinché venga programmato un nuovo intervento di pulizia e, soprattutto, vengano messe in campo azioni per contrastare un fenomeno dell’abbandono di rifiuti che si ripresenta ciclicamente nonostante gli interventi già effettuati in passato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09