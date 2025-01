SARONNO – Più di 150 giovani hanno voluto organizzare un Capodanno al centor islamico di via Grieg a Saronno. Presente anche l’iman, Najib Al Bared, che ha incontrato i ragazzi soffermandosi con loro per momenti di riflessione in vista del nuovo anno.

“Tra spiritualità, riflessioni, attività ludiche e ricreative, i giovanissimi e le giovanissime fedeli del Centro, arrivati da città vicine e lontane, hanno deciso di trascorrere questo momento insieme, ospiti nella benedetta casa del Signore” riepilogano i responsabili della struttura saronnese. Anche nel corso del 2025 saranno numerosi gli eventi, di preghiera, culturali e di riflessione dedicati ai ragazzi.

(foto; alcuni momenti del capodanno al centro islamico cittadino dove si sono radunati oltre centocinquanta giovani)

