SARONNO – Una lunga tavolata nel cortile di Palazzo Visconti, laboratori di mappatura, confronto tra cittadini, professionisti e amministratori. Sabato pomeriggio si è tenuta “Affamati di idee? Tutti a tavola!”, l’iniziativa dedicata alla raccolta di proposte e riflessioni sul futuro della città, ospitata per la prima volta nello storico edificio del centro rimasto chiuso per anni.

L’evento, promosso con il coinvolgimento delle architette Margherita Villa e Chiara Rimoldi di Cram Lab, ha visto la presenza di cittadini di tutte le età, professionisti del settore, rappresentanti dell’associazione Architetti del Saronnese e del collettivo Sesam Terremosse. Al centro dell’evento il tema degli spazi pubblici, della rigenerazione urbana e delle possibili trasformazioni della città nei prossimi anni.

QUI L’INTERVENTO INTEGRALE DELLA SINDACA

Ad aprire l’incontro è stata la sindaca Ilaria Pagani, che ha sottolineato il valore simbolico della location: “Questo è un luogo che oggi per la prima volta si apre alla città. È importante essere qui perché questa è un po’ la storia di Saronno e partire da qui per immaginare il futuro della nostra città è davvero significativo”. La prima cittadina ha evidenziato anche la presenza di numerosi giovani: “Sono molto felice di vedere una partecipazione attenta dei ragazzi, ma anche di persone di tutte le età, professionisti e cittadini che vogliono confrontarsi e costruire insieme idee per il futuro”.

Nel corso della serata sono emerse diverse proposte, dalla valorizzazione del verde pubblico alla creazione di nuovi spazi di aggregazione, fino al miglioramento della sicurezza stradale nelle aree frequentate dagli studenti.

QUI L’INTERVENTO INTEGRALE DI NICOLA GILARDONI

L’assessore alla Rigenerazione Nicola Gilardoni ha definito l’iniziativa un’occasione concreta di partecipazione e confronto. “Questa proposta ci dà la possibilità di parlare tutti insieme apertamente di quella che è la città di Saronno oggi e di quella che vorremmo diventasse domani, recuperando magari luoghi abbandonati o poco vissuti che possono trasformarsi in spazi di aggregazione e socializzazione”.

Gilardoni ha inoltre evidenziato il valore della tavolata come simbolo di comunità: “La tavola richiama il contesto familiare, dove le persone discutono e costruiscono il proprio futuro. Oggi non c’è una famiglia, ma una comunità che si ritrova per confrontarsi e ragionare insieme sulla città”.

L’assessore ha infine assicurato che i contributi raccolti non resteranno soltanto spunti teorici: “I risultati che emergeranno oggi saranno utilizzati nei futuri percorsi partecipati. L’urbanistica non deve limitarsi a definire metri quadrati o costruzioni, ma creare ambienti nei quali le persone possano incontrarsi e vivere la città”. E ha concluso con una definizione sintetica dell’obiettivo dell’iniziativa: “Il Comune deve diventare, insieme ai cittadini, l’architetto della propria città”.

L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso partecipativo che l’amministrazione comunale intende proseguire nei prossimi mesi, utilizzando Palazzo Visconti come luogo di confronto e progettazione condivisa per il futuro di Saronno.

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