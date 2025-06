SARONNO – Si è concluso con entusiasmo e ottimi risultati il Terzo memorial Gianfranco Palazzoli, torneo open libero organizzato dalla Fitet (Federazione italiana tennistavolo) il 21 e 22 giugno al palazzetto Felice Dozio di via Biffi a Saronno. Due giornate intense di sport e passione che hanno richiamato numerosi atleti da tutta la regione.

Le gare si sono svolte con la formula mista a gironi da 3 o 4 giocatori, al meglio dei 5 set. Tra i protagonisti da segnalare l’ottima performance del Tennistavolo Saronno, in particolare Ivan Gemma, che ha conquistato il primo posto nella categoria “Singolo Maschile Over 1500”, portando a casa una brillante vittoria. Buona anche la prova di Andrea Canobbio, classificatosi quinto nella categoria “Singolo Maschile Over 4500”.

(foto dell’evento)

