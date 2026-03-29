SARONNO – Fili intrecciati, colori condivisi e parole affidate a piccoli gesti: piazza Libertà si è trasformata ieri, sabato 28 marzo, in un grande laboratorio a cielo aperto dove la pace ha preso forma sotto gli occhi di tutti.

Grande partecipazione e un clima coinvolgente hanno accompagnato “Tessitura di pace”, iniziativa inserita nel percorso nazionale “100 1000 piazze per la pace”. Fin dal mattino, donne, uomini e famiglie hanno portato stoffe, fili e materiali per contribuire alla realizzazione dell’arazzo collettivo “Saronno per la pace”. Un lavoro paziente e simbolico, fatto di tessere uniche capaci di raccontare storie, desideri e visioni.

Accanto alle mani che cucivano, si sono visti tanti bambini disegnare e colorare per lasciare il proprio segno. Un contributo semplice ma significativo, che ha arricchito ulteriormente il progetto. Non solo donne: anche molti uomini si sono messi al lavoro, cucendo e componendo le diverse parti dell’arazzo in un clima di collaborazione spontanea.

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La giornata è stata scandita da momenti di musica, balli e letture. Le danze del gruppo “Donne in cerchio per la pace” hanno animato la piazza, trasformandola in uno spazio di relazione e presenza collettiva. Tra un momento e l’altro, spazio anche alla lettura di poesie, che hanno dato voce ai temi della pace e della convivenza.

Continuo l’arrivo di partecipanti anche dai comuni vicini, da Desio, Rovellasca e Solaro, ma anche da Milano dalla zona pastorale 4. Un flusso costante che ha confermato l’interesse e l’apprezzamento per un’iniziativa capace di unire manualità, riflessione e condivisione.

Il percorso prosegue già nei prossimi giorni: venerdì 3 aprile all’auditorium Aldo Moro è in programma l’incontro “Resistere per esistere. Storie dalla Palestina”, con l’attivista israeliano del gruppo Taayush, nell’ambito dell’iniziativa “4 passi di pace”. Un appuntamento per approfondire e continuare il confronto su temi di attualità e impegno civile.

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