SARONNO – Un cielo azzurro e un “tetto” di fiori rosa sopra piazza San Francesco. La primavera quest’anno si presenta così, con una fioritura che ha trasformato uno degli angoli più suggestivi della città in uno scenario da cartolina.

Succede in questi giorni, davanti alla chiesa, dove gli alberi in piena fioritura creano un effetto scenografico che attira sguardi e smartphone. I rami si intrecciano sopra la piazza e disegnano una volta naturale, compatta e colorata, che incornicia la facciata e il campanile.

Il risultato è diventato subito virale. Passanti, famiglie e giovani si fermano per scattare foto e selfie. C’è chi prova l’inquadratura perfetta tra i rami, chi punta verso il cielo per catturare il contrasto tra il rosa intenso dei fiori e il blu limpido. In pochi minuti gli scatti finiscono sui social, rilanciati e condivisi.

Una “fioritura virale”, appunto, che trasforma un momento naturale in un piccolo evento cittadino. Non ci sono allestimenti né iniziative organizzate: è la natura a prendersi la scena e a regalare un colpo d’occhio raro.

Per Saronno è come avere, per qualche giorno, un tetto rosa sopra la città. Un’immagine semplice, capace di rallentare il passo e di far alzare lo sguardo. E che, almeno per un attimo, trasforma la piazza in un luogo da osservare, vivere e condividere.

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