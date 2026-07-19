SARONNO – Sabato 9 luglio alle 21 si è svolta, per il secondo anno consecutivo, l’evangelizzazione di strada organizzata dal movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo della zona IV della diocesi di Milano. L’iniziativa, ospitata a Saronno, ha proposto un momento di preghiera e adorazione aperto a tutti, con l’obiettivo di invitare i passanti a vivere un’esperienza spirituale con Gesù Eucaristia.

L’evento è consistito nell’esposizione del Santissimo Sacramento e nell’adorazione eucaristica animata con canti e preghiere ispirate. Gli animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo hanno incontrato i fedeli per strada, invitandoli a entrare in chiesa. All’ingresso, altri animatori hanno consegnato un foglietto e una penna per scrivere una preghiera a Gesù da deporre ai suoi piedi in un cestino. Successivamente, i partecipanti hanno potuto prendere da un altro cestino un versetto della Sacra Scrittura e accendere un lumino come “presenza orante”, destinato a continuare a bruciare anche dopo l’uscita dalla chiesa.

Chi lo ha desiderato ha inoltre potuto accostarsi al Sacramento della Riconciliazione grazie alla presenza di don Pietro Panceri, assistente spirituale del Rinnovamento nello Spirito Santo della Zona IV.

L’iniziativa, conosciuta come Una luce nella notte, è stata proposta dal Rinnovamento nello Spirito Santo con il titolo E…state con Me 2026.

A Saronno il Rinnovamento nello Spirito Santo è attivo fin dagli inizi degli anni ’70 con il gruppo Regina della Pace, che si riuniva e si riunisce ancora nella parrocchia Regina Pacis, oggi aderente al Rcc Servi di Cristo Vivo e curato fino a qualche anno fa dai coniugi Messina. Erano inoltre presenti il Gruppo Beata Vergine dei Miracoli, che si riuniva nella parrocchia Sacra Famiglia, e un gruppo che si riuniva nella parrocchia San Giuseppe.

Negli ultimi anni il Rinnovamento nello Spirito Santo è rinato a Saronno grazie ai coniugi Di Francisca, che nel 2017 hanno avviato un gruppo nel Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Il gruppo, oggi denominato Abba Padre, è coordinato dai coniugi De Santis dal 2019 ed è diventato un centro di riferimento regionale per il movimento. Si riunisce ogni mercoledì nella sala capitolare del Santuario alle 20:30 per la preghiera comunitaria carismatica.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 17 luglio alle 21 nel Santuario Beata Vergine dei Miracoli, dove si terranno una Santa Messa e l’adorazione eucaristica di ringraziamento animate dai gruppi del Rinnovamento nello Spirito Santo della zona IV. Tutti gli eventi locali del Rinnovamento nello Spirito Santo sono gratuiti e aperti a chiunque desideri partecipare, anche senza essere iscritto al movimento.

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